El delantero chileno Carlos Palacios tuvo su presentación oficial con la camiseta de Vasco da Gama, equipo al que defenderá en la Serie B del fútbol brasileño y que marca su segunda experiencia en el exterior, luego de su frustrado paso por Internacional de Porto Alegre. Aquí explica algunas de las razones de que no haya podido mejorar el rendimiento exhibido en Chile.

Carlos Palacios cumplirá 22 años en julio y asume que es momento de tomar el toro por las astas. Jugó extremadamente poco en su primer año con Internacional de Porto Alegre y por eso decidió emigrar en busca de nuevas ilusiones en Brasil.

Su nuevo destino estaba en Río de Janeiro y se trataba nada menos que de Vasco da Gama. El gigante carioca cayó a la Serie B a principios del año pasado y quiere regresar al lugar que parece corresponderle al equipo considerado como el quinto en popularidad en el país.

"La adaptación no fue un problema. Me costó jugar, pero nunca pude vivir un periodo de continuidad. Estaba mucho en la selección chilena, más de tres meses, fui a la Copa América también. En Inter además tuve tres entrenadores diferentes", aclaró el atacante.

"Existen otras cosas de las que no puedo hablar, pero me fui bien, tengo la tranquilidad de que di todo de mí", agregó Carlitos, quien se decidió inmediatamente por emigrar a Vasco da Gama, en vista de su situación con el elenco gaúcho.

"Cuando llegó la propuesta de Vasco da Gama, llevaba sólo 30 minutos jugados en el año. Ahí no tuve nada que pensar. Llegó Vasco y se cerró el acuerdo, se lo dije a mi representante. Es un contrato de tres años, con un proyecto a largo plazo", valoró.

Carlos Palacios: "Quiero reencantarme con el fútbol"



Carlos Palacios definitivamente sacó la voz y reflejó su entusiasmo. "Me gusta más jugar de mediocampista, me siento más cómodo. Soy un jugador al que le gusta tener siempre la pelota, hacer paredes, buscar a mis compañeros. Últimamente jugué como delantero: también me acomoda, pero más jugar de mediocampista", se definió.

También se refirió al entrenador, Zé Ricardo. "Hablamos, me preguntó dónde me sentía mejor, dónde iba a desempeñarme mejor. Físicamente estoy bien, trabajé toda la semana pasada en doble jornada, ahora estoy trabajando para estar listo", puntualizó el canterano hispano.

Palacios reconoció que desconoce si podrá debutar este sábado ante CRB, en el inicio del torneo de Serie B. "No depende de mí. Si el cuerpo técnico cree que puedo debutar ahora, lo haré. Si no, seguiré trabajando para debutar pronto. Quiero ayudar al equipo para llevar a Vasco donde merece estar", sentenció el habilidoso futbolista.

"Mi responsabilidad está en que yo sé por qué invirtieron en mí y por qué me fueron a buscar. Estoy comprometido al 100 por ciento con el equipo y Vasco es un equipo en el que no puedes estar al 60 por ciento", reflexionó el jugador.

Finalmente, Palacios explicó qué cosas cambian, que harán exitosa su decisión de cambiar de aires. "Ahora no tengo Copa América, la selección no tiene partidos, por lo estaré más tiempo con el equipo y el cuerpo técnico", explicó.

"Sé lo que se decía de mí, y yo también quiero ser el jugador que era en Unión Española y el chico que salió de Chile. Quiero volver a ser el jugador que era promesa, pero no ser sólo promesa. Reencantarme con el fútbol, hacer lo mejor que pueda primero para ayudar al equipo", completó.