Los ojos del mundo del fútbol están posados en lo que pueda suceder con el tema de Byron Castillo luego del reclamo hecho por Chile, sustentado por pruebas de haber nacido en Colombia por lo que su participación con Ecuador está viciada, abriendo la posibilidad de dejarlos afuera del Mundial de Qatar 2022.

En todo este revuelo, una de las declaraciones más contundentes llegó por parte de Sebastián Rodríguez, capitán de Emelec, gran rival de Barcelona de Guayaquil, donde milita Castillo. "Acá la situación de Byron Castillo la ven complicada y hay varios antecedentes en Ecuador. Pasa mucho el tema de las edades acá, así como también hay casos de nacionalidad", dijo al medio uruguayo De Primera.

Todo esto generó molestia en el país meridional e incluso un comunicado del Ídolo del Astillero y tras esto, el futbolista charrúa, se echó para atrás. "Ya hablé con él, primero como persona y como humano, no para pedirle disculpas porque no dije nada malo sobre él ni omití opinión sobre su caso ni nada particular sino para aclararle la situación y Byron como excelente profesional que es y como persona, con lo poco que conocía, lo entendió y me dijo que en ningún momento lo malinterpretó ni que dudaba de mí que era lo más importante con mi compañero de profesión", afirmó al periodista Daniel Navas.

El mediocampista profundizó su explicación. "Tengo mensajes del medio uruguayo en el que me piden disculpas por no haber grabado la nota, entonces los transcribieron y pudo generarse la confusión. Vieron todo lo que se generó y me pidieron disculpas. A mí me hacen una pregunta y me dicen 'cómo ven la situación de Byron Castillo en Ecuador, quiero resaltar esto porque a mi me dicen cómo ven, no cómo la ves, que es un detalle pero que marca la diferencia", puntualizó.

"A mí no me preguntan cómo veo la situación ni me están pidiendo la opinión, que si me lo hubieran pedido no la hubiera dado porque no soy quién para darlo ni tampoco soy la facultad para hacerlo ni saber del caso. Yo llegué aquí a Ecuador, conocí a Byron, lo vi con la camiseta de Ecuador, Byron juega en Ecuador. Punto. Es lo único que sé del tema. Es un jugador excelente y es una situación que genera preocupación. Nada más", expresó Rodríguez.