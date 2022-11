Tras amenazar con golpear al mismísimo Lionel Messi si se lo encontraba por una polémica con la camiseta de México en el Mundial de Qatar 2022, ahora el boxeador mexicano dio pie atrás. "Si me lo encontrara no lo agrediría, pero le diría: la cagaste cabrón, pide una disculpa y asúmelo", lanzó junto a un nada sutil rosario de insultos.

La polémica entre Saúl "Canelo" Álvarez y Lionel Messi está más prendida que nunca. El astro argentino pateó por accidente la camiseta de México después del triunfo de Argentina por 2-0 ante los aztecas en el Mundial de Qatar 2022, y eso desató la ira del boxeador, quien incluso le recomendó al 10 "que le pida a Dios que no me lo encuentre". Pues bueno, ahora le bajó un cambio.

Después de que se metieran tremendos personajes como Sergio "Kun" Agüero, Cesc Fábregas y Felipe Melo; y que un grupo de fanáticos crearan el sitio "Messimetral" para calcular la distancia exacta entre el capitán de la Albiceleste y el púgil mexicano, ahora el propio Canelo salió a aclarar que si se lo encuentra no lo agrediría, pero sí dejó en claro, con una manera bastante poco sutil, que le exigiría unas disculpas.

"Al hijo de su put* madre que le falte el respeto a mi nación le voy a partir su reputisi** madre"

El boxeador de 32 años oriundo de Guadalajara sacó la voz en un programa de la televisión de su país después de la tremenda controversia que se generó tras su incendiaria reacción ante un hecho fortuito de Messi, y dio pie atrás a sus intenciones de golpear a uno de los mejores futbolistas de la historia.

"Si me lo encontrara no lo agrediría, pero le diría: la cagaste cabrón, pide una disculpa y asúmelo", disparó de entrada en conversación con "Qué Importa". Sin embargo, eso no fue todo ya que después soltó un verdadero rosario de insultos para dejar en claro que nadie se mete con su nación.

Así, argumenta que le exigiría que pida perdón "porque al hijo de su puta madre que le falte al respeto a mi nación le voy a partir su reputisima madre". Eso sí, tras la furiosa intervención recordó que está molesto todavía y tuvo un lapsus donde reveló qué siente realmente con las posibles disculpas de Messi.

"No tengo necesidad que se disculpe o no. No espero eso, ni lo voy a esperar nunca en la vida, ni aquí ni en China, es la persona que yo soy, no ando con rodeos. Siempre voy a defender a mi patria, me vale madres si Messi dice una cosa o dice otra. Simplemente así soy yo", concluyó.