Cuando faltan horas para la audiencia de este jueves ante la FIFA, donde habrá un cara a cara entre las federaciones de Chile, Ecuador, además de Perú, por la denuncia de inscripción irregular del jugador Byron Castillo, el propio apuntado rompió el silencio.

Fue en el medio mexicano, Telemundo, donde Castillo decidió hablar por el tema, donde dio a conocer cómo han sido las últimas semanas y lo que ha debido pasar en el último tiempo con la amenaza latente de perderse el Mundial Qatar 2022.

"La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Porque, ya el problema viene de años, no es de ahora. Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo por la parte de aquel país (Chile), cosas hubo y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia. Todo el mundo me atacaba", comentó Castillo.

En ese sentido, el jugador del León detalla los críticos momentos que le ha tocado vivir con el peso de la acusación encima, donde en cada lugar donde le toca a ir le recuerdan el tema, en algo donde incluso manejó la opción de dejar atrás su carrera en el fútbol para poder vivir más tranquilo.

"Llegó un momento en el que quise renunciar, ya no seguir. Sentía mucha presión. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó tanto en mi familia, que siguiera, que no haga caso de la gente. Más que todo fue de gente en redes y en estadios que me decían miles de cosas. Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo”, finaliza.

