Byron Castillo admite que le complica explicar el tema de su nacionalidad ecuatoriana: "No me gusta hablar de eso"

Byron Castillo está muy cuestionado debido a la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA, por las supuestas irregularidades en la documentación del jugador ecuatoriano, lo que puso en signo de interrogación la presencia ecuatoriana en el Mundial.

El asunto de que Castillo es colombiano viene de hace muchos años. Incluso Emelec lo sacó de sus filas debido a que no pasó los filtros necesarios, recalando años después en Barcelona de Guayaquil donde es una de las figuras.

Por lo mismo es que en una entrevista concedida el 2018 se le consultó sobre este asunto, sin imaginar que años después iba a explotar una bomba mediática como la que se está viviendo en estos momentos.

En una transmisión televisiva del programa "En la cancha con Majo", que realiza una periodista ecuatoriana, le consultó por lo que debe lidiar cuando la prensa o los hinchas rivales le hablan de ese asunto.

"No me molesta el tema, pero no me gusta hablar de eso porque ya es cosa pasada", manifestó Byron Castillo de manera escueta, dejando en claro que no le agrada tener que aclarar el asunto de su lugar de nacimiento, que sería en Playas según los ecuatorianos, aunque otros dicen que fue en Tumaco, Colombia.

"Sabía que iba a salir eso, que iban a decir cosas que no eran, pero no me afectó en mi carrera", agregó el lateral, quien admitió que " sí decaí, pero muchos me apoyaron, seguí adelante y ahora estoy para triunfar".