Luis Jiménez saca a pasear a los dirigentes que culpan a la selección chilena de la crisis económica: "A mí todavía no me pagan los premios"

Luis Antonio Jiménez envió un cargamento de ubícatex a la ANFP después de que el Consejo de Presidentes culpara a los jugadores de la selección chilena del déficit económico que vive el fútbol nacional, y que fue amargamente debatido por los cuestionados dirigentes de las sociedades anónimas deportivas.

En contacto con el programa Círculo Central, el Mago enfatizó que no ha recibido el total de pactado por su actuación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, con un total de seis partidos oficiales, tres citaciones y 217 minutos ante Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Paraguay.

"A mí todavía no me pagan los premios. Ni siquiera sé de cuánto son los premios, ni siquiera pregunté. Recuerdo haber hablado con Claudio Bravo en su momento, pero no lo tengo claro. (...) He recibido un par de transferencias, pero no todo", sentenció el mediapunta que jugó en Europa para Inter de Milán, West Ham y Fiorentina, entre otros.

Jiménez explicó la fórmula que determina la ganancia que pueden obtener los jugadores que participan del premundial. "Los premios se fijaron en base a lo que recaudaba la selección: por ejemplo, por cada partido la selección recibe x. Si se gana, hay premio, si no, no hay premio", puntualizó el santiaguino.

Por eso, Jiménez se distanció de los argumentos de la dirigencia. "Para nada. Me pareció raro, por decirlo de alguna manera, las preguntas que hacían los presidentes. No me sorprendieron, me lo esperaba, pero creo que es como echarles la culpa a los jugadores de algo que no corresponde", subrayó.

De la misma manera, aseguró que "nadie va a la selección pensando en la plata que va a ganar. Y yendo un poco más profundo, no tendría ningún problema si voy a la selección gratis. Con todos los ingresos que recibe la selección por cada partido, porque es mucha plata, los premios son mínimos en comparación con lo que recibe la selección".

En ese sentido, el ariete lamentó la baja inversión en la era de la Generación Dorada: "¿Dónde está esa plata? Si tú me dices que la selección tiene un complejo a toda raja, como las selecciones europeas o brasileñas; o si hubieran estadios o terrenos de juego aceptables para Primera División. Los camarines en los que nos cambiamos son horrendos, una vergüenza".

De la misma forma, el Mago sentenció que "la plata que genera la selección debiera ser para la selección. La selección debiera tener un complejo increíble, invertir en selecciones menores, en el fútbol femenino. No tiene ningún sentido que el dinero que genera la selección se gaste en los clubes".

Finalmente, Jiménez fue enfático en reprochar la crítica de los dirigentes. "Pasa mucho que se dice que es culpa del futbolista y que el futbolista gana mucho. Pero nadie les obliga a firmar un contrato", explicó.

"Lamentablemente la gente que está al mando del fútbol chileno y los clubes está más vinculada a la figura del empresario que a la gente gente del fíútbol y debe ser una cosa intermedia" , completó el ariete nacional.