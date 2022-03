Luis Jiménez se convirtió este lunes en la primera baja en la nómina de la selección chilena de cara a los trascendentales duelos de la Roja contra Brasil de visita y ante Uruguay de local, por la penúltima y última fecha de las eliminatorias a Qatar 2022.

Tal como anunció la Roja a través de un comunicado, el Mago sufrió una dolencia en el soleo durante la derrota por goleada Palestino ante Colo Colo, por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

“La gerencia de comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el cuerpo médico de la selección chilena liberó al jugador Luis Jiménez de la convocatoria de la selección para los partidos clasificatorios de marzo”, informó la Roja.

Agregaron que “la decisión fue adoptada debido a que el deportista presento el día de ayer en el partido de su institución una lesión a nivel de su soleo derecho, confirmado por estudio de imágenes el día de hoy, cuyo tiempo de recuperación supera la presente citación”.

Cabe recordar que hace unos días el Mago había anunciado su retiro del fútbol para fin de año, en parte por las dificultades que tuvo para terminar la temporada debido a los problemas físicos.

“El año pasado terminé mal. En mi carrera, por suerte, nunca tuve lesiones graves. Solo tuve una cuando estaba en el Inter y el resto de mi carrera jamás me lesioné de gravedad. Nunca estuve más de 10 días parado. El año pasado me tocó mucho. Me tocó una estando en la Selección, otra en Palestino. Y con la edad cuesta más recuperarse y ahí se notan más los años. Uno se recupera más lento. Fue eso, no más que eso”, anticipaba Jiménez en conversación con La Tercera.

Cabe recordar que el entrenador Martín Lasarte convocó a Ronnie Fernández tras liberar a Luis Jiménez, considerando además que Ben Brereton llega de Europa entre algodones tras varias semanas fuera de las canchas por una lesión en el tobillo.

La selección chilena visitará a Brasil este jueves 24 de marzo en el estadio Maracaná para cerrar como local contra Uruguay. La urgencia de la Roja obliga a sumar ante la Verdeamarela y derrotar a la Celeste.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.