Ben Brereton marcó un gran gol ante Sunderland y cuando fue consultado en la transmisión televisiva por la chance de partir al Milan aseguró que su felicidad se debe por haber marcado con la camiseta del Blackburn y no por el interés de otros clubes.

Brereton se descarta cuando le preguntan por opción del Milan: "Me río porque me gusta hacer goles"

Ben Brereton sigue siendo la gran figura del Blackburn Rovers, elenco que quedó primero en el Championship luego de derrotar 2-0 a Sunderland con un golazo del seleccionado chileno. Y debido al buen arranque de temporada, de inmediato empezó a sonar en grandes clubes europeos.

Uno de ellos es el Milan, actual campeón italiano, quien busca delanteros para potenciarse de cara a la segunda parte de la temporada. Por lo mismo cuando terminó el partido en la transmisión de Sky Sports le consultaron a Ben por esta opción en los Rossoneros.

Fiel a su estilo, contestó por la sonrisa que tenía en la cara. "No se trata de mí, a mí me gusta hacer goles y por eso tengo una sonrisa en la cara, así que está todo bien", se sacó los pillos en buen chileno, dejando en claro que no piensa en algún traspaso.

Además Brereton confesó que estar en la punta de la tabla "se siente bien, podemos ganar de local y visita, tenemos un buen grupo, todos juntos y con el equipo. Lo mostramos en la cancha, todos estuvimos muy bien hoy. Es un buen inicio y tenemos que seguir adelante".

Eso sí no está conforme con lo realizado hasta ahora. "Definitivamente hay mucho más por venir. Los muchachos han estado increíbles. El entrenador nos dice lo que quiere de nosotros y eso es muy bueno", manifestó el delantero que lleva anotado siete goles en el arranque de campeonato.

El próximo desafío para Brereton será este sábado, cuando enfrente como local al Birminghan City con la idea de volver a rescatar los tres puntos y así el sueño del ascenso a la Premier League se pueda hacer realidad a fin de temporada.