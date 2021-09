La salud de Pelé preocupa nuevamente en Brasil pues apenas tres días después de haber recibido el alta, la leyenda mundial volvió a la Unidad de Cuidados Intensivos, según dieron a conocer varios medios locales. Todo esto en medio de la recuperación a una operación hecha en su colon.

El tres veces campeón del mundo fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa de una lesión sospechosa en su colon, el pasado 4 de septiembre y luego de esto ingresó a la UCI para estar pendiente de su evolución que pareció ser positiva al punto de haber recibido el alta el pasado martes.

Según publicó TV Récord, el ídolo histórico de Santos tuvo una recaída y es por eso que los doctores del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo decidieron que estuviera nuevamente en la sala de cuidados intensivos para evitar cualquier complicación y esperar cómo se desarrolla la situación en las próximas horas.

Hasta hace un par de días, O Rei había enviado un mensaje de calma a todo el mundo del fútbol. "Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No pienses ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí", manifestó en su cuenta de Instagram.

"Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!", añadió Pelé en el mensaje.