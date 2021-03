Braghieri tiene antecedentes de su patadón a Larrivey: casi le quiebra la pierna a Ronaldinho en 2013

Joaquín Larrivey terminó golpeado en Universidad de Chile tras el debut de los azules en Copa Libertadores 2021 contra San Lorenzo. El delantero del Chuncho recibió de llenó en la canilla un violento planchazo de Diego Braghieri en los 61’, acción que le valió la tarjeta roja al defensa del Ciclón.

Tras el hecho, vino a la memoria un criminal patadón del mismo Braghieri a Ronaldinho en febrero de 2013. Entonces el zaguero trasandino defendía la camiseta de Arsenal de Sarandí. En el duelo contra Atlético Mineiro, también por Copa Libertadores, casi le corta la pierna derecha a Dinho.

Corrían los minutos finales del duelo y a la entrada del área Braghieri se lanzó en doble plancha contra el brasileño, que recibió de lleno los dos zapatos entre la espinillera y la rodilla. El árbitro marcó el penal, pero curiosamente no echó al responsable de la violenta falta que pudo quebrar a Ronaldinho.

“No quise ir de esa manera, me siento mal porque no soy la clase de persona por la que me están tratando. Le pedí disculpas a Ronaldinho durante y luego del partido. La verdad es que uno se siente mal cuando ve las imágenes, no soy mala leche", dijo entonces Braghieri en 90 Minutos de Fútbol.

Cabe recordar que Braghieri se perderá la revancha contra Universidad de Chile, con el registro del empate 1-1 en la ida de Santiago, programada para el próximo miércoles 17 de marzo en el estadio Pedro Bidegain, el Nuevo Gasómetro.

Si te gusta el fútbol internacional como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.