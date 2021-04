Borussia Dortmund acepta problemas económicos y se abre a vender a Erling Haaland

Erling Haaland tiene pretendientes por toda Europa y no le faltarán ofertas para dejar el Borussia Dortmund que buscará sacar el mayor provecho de una posible venta del prolífico delantero que a sus 20 años se ha hecho notar a fuerza de goles con el equipo alemán y, previamente, con el Red Bull Salzburgo.

Si bien los amarillo y negro se han mostrado renuentes a la salida del noruego, especialmente tras el tour de su agente, Mino Raiola, y su padre por España para conversar con Barcelona y Real Madrid, la realidad económica del club le puede empujar a dejar que algún grande del Viejo Continente lo fiche.

Así lo confesó el director deportivo del Borussia Dortmud, Michael Zorc. "Si tenemos que jugar el resto de la temporada sin público, como parece el caso, tendremos unas pérdidas de entre 80 y 90 millones de euros que no van a volver. En función de eso tendremos que actuar", apuntó en rueda de prensa.

Sin embargo, el directivo no fue flexible en la posición institucional con respecto a su atacante. "No veo ninguna necesidad de establecer fechas límite en este momento por los fichajes. En referencia a Erling Haaland, creo que ya lo he dicho tres veces, tenemos una posición clara y se lo hemos comunicado a los implicados. Eso es todo", apuntó.

Pero para Borussia Dortmund parece que no quedará otra opción por todas las complicaciones económicas. "Creo que se necesitarán al menos cinco años para alcanzar el status que teníamos antes de la crisis. Sin embargo, gracias a que hemos trabajado de manera muy conservadora durante la última década, no teníamos deuda".

