Bolivia vs Argentina | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE laCopa América

Bolivia y Argentina cierran su participación en el Grupo A de Copa América, con la suerte de ambos equipos ya confirmada.

Los altiplánicos ya quedaron eliminados de la competición, despúes de acumular cero puntos en tres partidos jugados, tras las derrotas ante Paraguay, Chile y Uruguay. Los dirigidos por César Farías fueron muy golpeados por el coronavirus durante la presente edición de Copa América, el cual no les dejó contar con su principal figura: Marcelo Moreno Martins.

Por su parte Argentina ya aseguró su lugar en cuartos de final del torneo, gracias a los siete puntos que suma tras la igualdad con Chile y los triunfos por la mínima ante Uruguay y Paraguay. Lo único en juego ante Bolivia, será la posición en que terminarán en el Grupo A, ya que en caso de no ganar, los Guaraníes podrían superarlos en la tabla de posiciones.

Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Lucas Martínez Quarta están a una amarilla de perderse los cuartos de final, por lo que Lionel Scaloni podría cuidar a algunos de ellos ante los Verdes y no arriesgarlos. Lionel Messi también podría recibir un descanso en el último partido del Grupo A y no estar en el once titular. El partido se jugará en el Arena Pantanal de Cuiabá.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Bolivia vs Argentina?



Bolivia vs Argetina juegan este lunes 28 de junio a las 20:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Bolivia vs Argetina?



El partido será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador: