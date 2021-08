Ver a Lionel Messi levantando un trofeo con Argentina era un anhelo de muchos futboleros alrededor del mundo, por lo que la obtención de la Copa América por parte de la Pulga causó alegría en un sinfín de personas, incluyendo al histórico Marcelo Bielsa, que a casi un mes del suceso reveló su emotivo sentir por la consecusión del título.

Con solitario gol de Ángel Di María a los 22' de juego los comandados por Lionel Scaloni derrotaron a Brasil en la gran final del certamen disputado en el Maracaná, para obtener junto al ahora ex crack del Barcelona la tan ansiada corona.

Hoy, a casi cuatro semanas de la tremenda jornada vivida por los trasandinos, Marcelo Bielsa otorgó una entrevista a corazón abierto a DAZN, donde confesó los sentimientos que le afloraron tras la consagración de Messi.

"Sentí una alegría enorme por todos: por él (Messi), que perseveró, luchó, aguantó, espero y triunfó, y eso es un mensaje contracultural", dijo el rosarino.

En la misma línea, el entrenador reflexionó en que "vivimos en la cultura de lo inmediato y Lionel Messi, por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques”.

Eso sí, el entrenador de Leeds United aclaró que su felicidad por lo conseguido por la selección de su país no sólo fue por Messi, sino también por todo el plantel y sus compatriotas.

"Me dio alegría por él (Messi), me dio alegría por sus compañeros, que lo homenajearon, me dio alegría por el cuerpo técnico y me dio alegría por el pueblo argentino, que está tan necesitado de poder alegrarse por algo”, comentó.

Por último, el otrora estratega de la selección chilena aseguró que la obtención de la Copa América y la consagración de Lio Messi con el combinado trasandino le otorgaron la más pura felicidad.

“Me sentí muy orgulloso, me sentí representado, me sentí parte y me alegré, genuinamente”, cerró Bielsa.

Por lo pronto, y con el ánimo a tope, Marcelo Bielsa se alista junto al Leeds United para una nueva temporada en la Premier League, y en ese contexto este sábado a las 14:00 horas disputarán un amistoso de gran nivel ante Villareal de España para seguir calentando motores.