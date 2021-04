Manuel Pellegrini y el Betis desafían al Real Madrid: "Iremos a pelear los tres puntos"

El Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini sigue peleando por conseguir un cupo en copas europeas. Este miércoles el equipo de los chilenos sufrió con uno menos para quedarse con un empate sin goles ante el Athletic de Bilbao, asegurando por ahora el quinto lugar de la tabla de posiciones de La Liga.

Tras el partido, el ingeniero conversó con los medios y aseguró quedar conforme con lo mostrado por sus dirigidos aún estando en desventaja. "Me deja con sensaciones positivas. Es cierto que es el cuarto empate, pero hacerlo ante el Athletic por 85 minutos con uno menos y que ese fuera alguien de la categoría de Fekir, es mucha ventaja".

Pellegrini también destacó lo hecho por Bravo, quien fue elegido la figura del partido. "El equipo estuvo competitivo, ordenado tácticamente y no sufrimos demasiado en defensa, salvo unas atajadas de Claudio. Si bien no pudimos ganar, dimos demasiada ventaja y el equipo supo competir".

Betis y Real Madrid animarán uno de los partidos claves en La Liga. Foto: Getty Images

El técnico del Betis también recalcó que, más allá de los empates, lo importante es seguir escalando en la tabla. "Sumar no es negativo, todos queremos que sea de a tres, pero esta será una competencia hasta el último partido. Hasta en la última fecha se puede dar vuelta, para bien o para mal. Me gustó el orden y el espíritu del equipo, que intentó jugar y no se refugió atrás. Lamentablemente no pudimos sumar más, pero nos mantenemos en competencia. Y espero sea así hasta el final".

"Fueron 85’ con los descuentos, esa sensación me deja que el equipo lo supo asumir y jugar de la mejor manera posible. Generamos ocasiones, no fue un equipo defendiendo con 10 en el área. Intentamos ganar, creo que eso me deja conforme", agregó.

Ahora el Betis tendrá un partido muy complicado, ya que visita este sábado al Real Madrid en plena lucha por el título de La Liga. Pero Pellegrini no se asusta y hasta desafió a los merengues. "Intentaremos ir a pelear los tres puntos con la misma convicción que lo hemos hecho en los últimos cuatro meses. Es un rival complicado, pero veremos cuál es la mejor manera de enfrentarlo".

Finalmente recalcó que los resultados en las últimas fechas no preocupan. "El equipo estaba bien y después de cuatro empates sigue igual de bien. Los veo en un buen momento, intentaremos seguir demostrando hasta el final de la temporada. Tenemos equipos importantes peleando con nosotros y tenemos que ser competitivos".