Desde que Manuel Pellegrini asumió el mando del equipo, el Real Betis ha tenido un tremendo despegue en España. El equipo verdiblanco consiguió clasificar a la UEFA Europa League, donde está haciendo un gran papel, y se transformó en uno de los protagonistas de La Liga.

El alza que han tenido de la mano del Ingeniero ha sido evidente y los tiene hoy en uno de sus mejores momentos en mucho tiempo. Sin embargo, hay quienes pasaron de ser referentes a tener un lugar más reservado.

Pellegrini optó por darle rodaje al plantel y probar con lo mejor que tiene a disposición para asegurar los triunfos. De esa manera, Joaquín ha quedado relegado en la banca y sumando muchos menos minutos de los que acostumbraba.

El delantero de 40 años y una de las leyendas de la institución debió tomar un rol más desde afuera de la cancha, siendo clave para apoyar a sus compañeros. No obstante, dejó de brillar como lo hacía años atrás, lo que lo tiene meditando en el día del retiro del fútbol.

Entrevistado en el programa El Hormiguero, Joaquín habló de la opción de colgar los zapatos entre risas, pero visiblemente emocionado. "Es difícil, personalmente, creo que buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito es muy complicado. La gente me dice que me tengo que retirar cuando esté arriba, pero ahí te dan ganas de seguir".

Tras ello, el delantero reconoció que ya no está sumando minutos como antes, con un palo a Pellegrini. "Con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego, aquí ya sobro. Pero tomar la decisión es muy complicado porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando ya este año disfrutas de menos minutos, y cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco".

Lo que viene después del retiro

Con cuatro décadas en el cuerpo, esta podría ser la última temporada de Joaquín como futbolista profesional. Y una vez decida dejar las canchas, tendrá que comenzar a analizar lo que espera para más adelante.

Eso sí, el propio delantero reconoce que no será fácil. "Lo he pensado, y no ver a los compañeros, y no huelas a hierba, las botas húmedas... Por muchas cosas que tengas para hacer y tenga el futuro de alguna manera planteado, creo que al final eso lo voy a echar mucho de menos y me acostaré pensando en el fútbol. Yo no sé hacer otra cosa que jugar al fútbol".

En esta temporada, Joaquín ha disputado 12 partidos entre La Liga y la Europa League, sumando apenas una asistencia en su aporte. El Betis de Claudio Bravo ahora se enfoca en el regreso del fútbol español, donde este domingo enfrentarán al Elche de Enzo Roco, para luego disputar el plano internacional ante el Ferencvaros, donde podrían asegurar el paso a la próxima ronda.