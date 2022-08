Bernardo Silva reconoce acercamiento con el Barcelona: "He sido abierto con ellos y saben lo que quiero"

El volante del Manchester City, Bernardo Silva, es pretendido desde hace meses por el Barcelona ya aparentemente el jugador ve con buenos ojos moverse de Inglaterra.

El futbolista portugués reconoció que hay un acercamiento con el club catalán y que ya ha conversado con la dirigencia citizen sobre su postura ante un eventual fichaje.

"Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero", señaló Bernardo Silva.

"Si me quedo, estaré muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa", añadió.

Luego, afirmó: "El City es un club grande y no quieren jugadores que no estén contentos en el club. Siempre nos dicen a todos que si no somos felices, nos podemos ir".

"Por supuesto, están en el negocio del fútbol y quieren la cantidad justa de dinero por dejarnos ir, pero personalmente es una relación con el club que es muy respetuosa", aclaró.

"Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honesto con ellos. Siempre respetaré mi relación con Manchester City, con los fans, con los empleados, con mis compañeros de equipo, así que pase lo que pase, seguro que sucederá de una manera muy respetuosa", finalizó.

Bernardo Silva estuvo presente en el debut del Manchester City en la Premier League el fin de semana pasado, cuando su equipo derrotó por 2-0 al West Ham United. En la próxima fecha podría volver a jugar contra el Bournemouth en el Etihad Stadium.