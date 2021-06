Eden Hazard corta de raíz los rumores: “Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid”

Uno de los futbolistas más criticados por la prensa hispana y los fanáticos del Real Madrid ha sido Eden Hazard, quien en sus dos temporadas en España aún no ha podido mostrar el fútbol que lo llevó del Chelsea a uno, sino el mejor club del mundo.

Por lo mismo, en las últimas semanas la prensa madridista venía afirmando que el belga tenía los días contados en Madrid. Incluso decían que el jugador ya estaba en conversaciones para volver a su ex equipo en la Premier League.

Sin embargo, ante la ola de rumores que se han generado, el propio Hazard conversó con el medio Het Nieuwsblad sobre su futuro y confirmó que seguirá en el Real Madrid, a pesar de las constantes críticas.

“Sí, ni siquiera se me ocurrió por un segundo que sería mejor que me fuera. No voy a dejar ahí un fracaso. Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid. Los últimos dos años han sido difíciles. Estuve en Madrid sin estar realmente en Madrid, ¿sabes? Y si jugué, fue difícil por la covid. Jugamos en un estadio sin aficionados, mientras yo acababa de fichar para jugar al fútbol en un Bernabéu lleno. Espero que las obras de nuestro estadio se terminen pronto y que las gradas se llenen de nuevo. Necesito eso”, mencionó.

“El Real Madrid es el club más grande de todos y por supuesto que hay presión. Cuando juegas al fútbol allí, la gente espera que seas el mejor del mundo. Pero, ¿por qué debería estar estresado? Es el club de mis sueños desde que era pequeño. Miré a Zidane con admiración al Madrid”, agregó.

Y sobre el cartel de reemplazar a Cristiano Ronaldo, comentó que “eso es otra cosa. No soy CR7. Él marca de 60 a 70 goles en un año, yo marco de 60 a 70 goles en siete u ocho años. Somos diferentes. Por ejemplo, nunca saltaría tan alto por encima de un defensor para cabecear una pelota. Imagina. Pero no entré en Madrid con la idea: aquí tengo que ser el nuevo Ronaldo. Solo tengo que ser Eden Hazard”.

El belga ha sufrido constantes lesiones que no le han permitido tener la regularidad esperada. (FOTO: Getty)

Sumado a esto, tuvo algunos comentarios sobre Zinedine Zidane, quien renunció al cargo de técnico del equipo Merengue: “Le llamé. Me dolió verlo irse. Tuvimos dos años en los que pudimos mostrar cosas bonitas. Eso es una decepción tanto para él como para mí. Todo el mundo conoce la relación que tuve con Zidane. Era mi ídolo. Gracias a él comencé a mirar el fútbol con admiración. Ese gol que marcó en la final de la Champions ante el Bayer Leverkusen... Todo el mundo conoce esa volea. Bueno, ojalá algún día marque un gol tan bonito. Debo intentar eso. Quizás en la Eurocopa (risas)”.

Finalmente, al ser consultado sobre su participación con la selección Bélgica en la Eurocopa, sentenció que “no quiero comenzar de inicio sólo por comenzar. Las buenas sensaciones en mis piernas volverán y las inyecciones que recibí en ambas caderas funcionan, pero no estaré al cien por cien en ese primer partido. Incluso si entro después, no espere que marque la diferencia contra Rusia. Mejoro cuando puedo jugar uno, dos, tres partidos seguidos. Entonces vuelve la sensación con la pelota y vuelve el ritmo, pero tampoco quiero forzarlo. Si tengo que ser más paciente, que así sea. Afortunadamente, no soy el único en Bélgica que puede decidir un partido”.

Recordemos que este sábado a las 15:00 horas, Bélgica se estrena en el torneo de selecciones de Europa enfrentando a Rusia, partido válido por el Grupo B, y que podrás seguir junto a todo el equipo de RedGol.