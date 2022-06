Bélgica vs Polonia | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 2° fecha de la UEFA Nations League

La 2° fecha de la UEFA Nations League tendrá un verdadero partidazo entre dos selecciones mundialistas, donde Bélgica recibe a la Polonia de Robert Lewandowski, en medio de la definición del futuro de este último.

Los Diablos Rojos no arrancaron bien en su participación en el Grupo 4 de la League A, debido a que fueron goleados en condición de local por 4-1 ante Países Bajos: Steven Bergwijn, Denzel Dumfries y Mephis Depay en dos ocasiones anotaron para la Naranja Mecánica, mientras Michy Batshuayi descontó para los dirigidos por Roberto Martínez. Ante los polacos no se pueden permitir una nueva derrota.

Polonia por su parte tuvo mucho mayor fortuna en lo que fue la primera jornada de la UEFA Nations League, ya que derrotaron a Gales por 2-1 con anotaciones de Jakub Kaminski y Karol Swiderski, con lo que quedaron en la cima del grupo con 3 puntos, al igual que Países Bajos.

La mirada en esta selección ha estado centrada en lo que sucederá con Robert Lewandowski. El goleador anunció que no quiere continuar en Bayern Múnich y por ahora la opción más concreta, es una oferta que tiene sobre la mesa de Barcelona. Sin embargo, los bávaros no quieren desprenderse de él, por lo que su salida del Allianz Arena no asoma como sencilla.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Bélgica vs Polonia por la UEFA Nations League?

Bélgica vs Polonia juegan este miércoles 8 de junio a las 14:45 horas de Chile.

TV o Streaming: ¿Dónde ver en vivo el partido entre Bélgica vs Polonia por la UEFA Nations League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.