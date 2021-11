Bélgica vs Estonia | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING las Eliminatorias de la UEFA a Qatar 2022

Bélgica una nueva jornada de Eliminatorias de la UEFA a Qatar 2022, enfrentándose a Estonia por la 9° fecha del Grupo E. Para este encuentro, los Diablos Rojos tendrán que lamentar una sensible baja.

Resulta que Roberto Martínez, técnico que en su momento fue vinculado a Barcelona para reemplazar a Ronald Koeman, no podrá contar con Romelu Lukaku. El goleador sufrió una lesión jugando para Chelsea, por lo que no estará en esta fecha FIFA. El que sí estará es Eden Hazard, quien a pesar de que no está gozando de muchos minutos en Real Madrid, en su seleccionado es una pieza fija.

Bélgica es líder del Grupo E con 16 puntos, gracias a cinco triunfos y un empate. Le sigue en el segundo lugar República Checa, quienes poseen 11 puntos, pero han disputado un encuentro más que los mencionados belgas.

Si Bélgica derrota como local a Estonia, clasificará de manera directa al Mundial de Qatar 2022, con una fecha restante por jugar ante Gales en Cardiff. La mesa está servida para que en Bruselas se viva una verdadera fiesta, ante un rival que solo tiene 4 puntos en las Eliminatorias y que en septiembre pasado, derrotaron sin problemas por 5-2.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Bélgica vs Estonia?



Bélgica vs Estonia juegan este sábado 13 de noviembre a las 16:45 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Bélgica vs Estonia?



El partido será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Bélgica vs Estonia?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.