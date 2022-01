El paso de Marcelo Bielsa en la Selección Chilena quedó marcado a fuego en los hinchas nacionales, por haber devuelto a la Roja a un Mundial y también por el estilo de juego ofensivo que le imprimió a la Generación Dorada en sus inicios.

Con un trabajo impecable, el Loco tenía un staff técnico de lujo, para no dejar pasar ningún detalle. Por lo mismo, cuando arribó a Chile quiso sumar a Sebastián Beccacece, quien hace casi quince años daba sus primeros pasos en la actividad.

Así lo relató el actual técnico de Defensa y Justicia, quien trabajó largo tiempo en Chile de la mano de Jorge Sampaoli en la Universidad de Chile y también en la Selección. "Fue en 2007, cuando con Jorge (Sampaoli) nos echaron del Sporting Cristal. Marcelo me llamó para formar parte de un nuevo cuerpo técnico y le dije que no porque me pareció que era lo correcto", dijo al medio argentino Olé.

A pesar de que "no le había prometido nada a Jorge", sintió que debía ser leal con la persona que le abrió las puertas en el mundo del fútbol. "Con 22 años, Sampaoli me había dado la oportunidad de trabajar en el profesionalismo y era nuestro primer golpe y fracaso después de trabajar juntos por cinco años", agregó Becca.

Por lo mismo, tras el llamado de Bielsa sintió que no debía dejar tirado a quien fuera su Don Quijote hasta ese momento. "Cuando Bielsa me llama, hice lo que sentía, lo que me indicaba la ética y la moral, por eso lo entendió", señala.

Finalmente, el entrenador del pelo largo sostuvo que "no me arrepiento, seguimos el vínculo, aprendí muchísimo de él (Sampaoli) y soy un eterno agradecido porque me brindó un montón de información y me compartió cosas".