Lewandowski dice que no le interesa el Balón de Oro 2020 y reconoce: "Estuve triste, no me siento satisfecho"

La semana pasada Lionel Messi recibió el séptimo Balón de Oro de su carrera y desató la polémica en Europa, pues muchos consideraron que otros futbolistas lo merecían más.

Como por ejemplo Robert Lewandowski, quien asistió a la gala de France Football en París, siendo el otro finalista del premio al mejor jugador de la temporada.

Una semana después el polaco reconoció que se sintió decepcionado por no ganar el galardón. “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho", dijo en al programa Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym.

Luego, expresó: “Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”.

El lunes pasado, en la premiación, Lionel Messi pidió a France Football que premiara a Lewy con el Balón de Oro de 2020, que no fue entregado debido a la pandemia.

“Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, dijo La Pulga.

Pero el jugador del Bayern Munich desestimó esta posibilidad, además de referirse a las palabras de Leo Messi: “Espero que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías. Sin embargo, no me entusiasma”.