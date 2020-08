Barcelona: Aseguran que Arsene Wenger rechazó la banca por no gustarle el proyecto

El fracaso del Barcelona en la Liga, donde perdió el campeonato en el último tramo con el Real Madrid de Zinedine Zidane, tiene con un pie afuera a su entrenador Quique Setién.

Eso sí, todo se condiciona a lo que pueda hacer el Barca en Lisboa en lo que queda de Champions League, donde obviamente si se queda con el ansiado trofeo, no buscará técnicos.

Un medio francés asegura que el cuadro de Arturo Vidal contactó al experimentado Arsene Wenger, que dejó de dirigir luego de entrenar durante muchísimos años al Arsenal, de hecho, fue el DT de Alexis mientras jugó en los Gunners.

Wenger saluda a Alexis (Getty Images)

Le10sport asegura que el galo rechazó al Barcelona porque no le convenció ni el proyecto, ni las condiciones que le ofrecieron para llegar al Camp Nou.

"No quiero hacer las cosas a medias. Si llega será en las condiciones que yo considere óptimas, si no, no lo haré", aseguró Wenger cuando le consultaron cuándo volvería a dirigir.