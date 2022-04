El ex delantero brasileño, Ronaldinho, estuvo presente en Barcelona, donde habló de la actualidad del equipo, así como de los temas más relevantes del fútbol actual.

Ronaldinho sincero: "La verdad es que Mbappé no me hace recordar a Ronaldo"

Este martes Ronaldinho Gaucho visitó Barcelona y ofreció una entrevista como embajador de Metasoccer, nuevo juego de fútbol en el metaverso.

En la ocasión se explayó en diferentes temas como las opciones de Brasil en el Mundial de Qatar 2022, el Barcelona actual, Kylian Mbappe, y también recordó episodios de su vida como futbolista.

"Siempre que puedo volver, tengo la sensación de estar en casa. Me siento muy a gusto aquí. Soy una persona feliz y en Barcelona la gente es muy amable conmigo. Estoy contento de estar aquí", dijo el brasileño.

Dinho está encantado con el nuevo Barcelona de Xavi: "Estoy contentísimo por él, no tanto por el Barça. Ojalá que Xavi continúe así y esté cada día mejor".

"Era un gran amigo y compañero. Ya se veía que iba por este camino porque desde dentro del campo ya miraba el fútbol como un entrenador, sabe muy bien cómo funciona el fútbol", añadió.

Sobre su pasado en el Barca, comentó: "Cuando tuve la posibilidad de venir al Barça, ya imaginaba poder hacer algo importante porque el club era espectacular y solo faltaba juntar buenos jugadores y entrenadores para poder hacer algo grande. He podido jugar con mis ídolos que hoy en día son mis amigos".

Y recordó a Messi: "La primera vez que le vi, ya se notaba la calidad que tenía y que iba a hacer algo muy grande. Nos llevábamos muy bien. Es un gran amigo".

Acerca de las figuras de la actualidad, señaló: "Hay muchos jugadores con las mismas características de juego. Mbappé, Neymar, Messi... Son los jugadores que me gusta ver en los partidos. ¿Se parece el francés a Nazario? La verdad es que Mbappé no me recuerda a él".

Sobre Vinicius y las opciones de Brasil en Qatar, asveró: "Es un jugador joven que puede ayudar mucho a la selección junto con Neymar, pero no solo él, sino todo el equipo junto puede marcar la diferencia".