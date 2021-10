Días de mucho movimiento en Barcelona al anunciarse la salida de Ronald Koeman tras la derrota ante Rayo Vallecano por La Liga, sumándose a una serie de malos resultados tanto en la competición nacional como en la Champions League en la que prácticamente ya no tienen un mínimo margen de error.

El nombre que más suena para tomar el picante cargo en el banquillo culé es una de las grandes leyendas en la historia del club, Xavi Hernández, quien actualmente está en el Al Sadd de Qatar y el presidente de la institución, Joan Laporta, confirmó a medias la llegada del exjugador durante la presentación del técnico interino Sergi Barjuán.

El directivo dio a entender que las conversaciones están bastante avanzadas. "Tengo muy buenas referencias de personas muy allegadas y que lo conocen más que yo. Hablo con él muy a menudo. Hace dos meses, cuando se le dio margen a Koeman, ya venía hablando con Xavi. Sé lo que opina del equipo que tenemos y lo que hay que hacer", apuntó.

Laporta afirma que hay buenas sensaciones entre las dos partes para que se pueda concretar este paso. "Con Xavi llevo hablando durante la campaña electoral. No se ha cortado la comunicación entre nosotros. Pero le comenté que intentaría que Koeman cumpliera su contrato".

Sin embargo, aún no quiso dar por cerrada la incorporación y esperará algunos días para concretar la llegada del nuevo entrenador del Barcelona. "Se está trabajando para incorporar a un entrenador. No voy a decir las opciones que tenemos. No sería profesional. No queremos perjudicar nada", puntualizó.