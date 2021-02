Bayer Leverkusen vs Augsburgo | Ver EN VIVO ONLINE al equipo de Charles Aránguiz por la 22° fecha de la Bundesliga

Este fin de semana se juega la 22° jornada de la Bundesliga, uno de los partidos atractivos de esta fecha se jugará este domingo donde el Augsburgo recibirá en su estadio al Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz.

El duelo a disputarse en el WWK Arena de la ciudad de Augsburg en Alemania, nos trae un imperdible encuentro donde el Augsburgo buscará revertir su complicado panorama de tres derrotas consecutivas en la liga local, que lo dejan momentáneamente en la zona media de la tabla de posiciones, pero con solo 4 puntos de ventaja sobre los equipos que pelean el descenso.

En el otro lado de la cancha estará el Bayer Leverkusen, el elenco de la aspirina se encuentran actualmente en la zona de avanzada del torneo, no obstante, en las últimas cinco fechas ha conseguido ganar en dos oportunidades, caído en otras dos ocasiones y una igualdad, esto ha significado que hayan sido relegados de la parte alta y se encuentren momentáneamente fuera de zona de clasificación a la Champions League.

Charles Aránguiz podría hacer su regreso a las canchas este domingo tras haber quedado relegado a la banca en el duelo por Europa League frente al Young Boys, partido que el Leverkusen finalmente cayó derrotado por 4-3 en la ida.

Así al cierre de esta nota, el equipo local se encuentra en la 13° ubicación de la tabla de posiciones con 22 unidades, mientras que el Bayer Leverkusen es 5° con 36 puntos, seis unidades menos que el 4° aunque con un partido menos.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Augsburgo vs Bayer Leverkusen por la 22° fecha de la Bundesliga?

Augsburgo vs Bayer Leverkusen juegan este domingo 21 de febrero a las 09:30 AM hrs de Chile.

Charles Aránguiz podría regresar al once titular para este importante duelo frente al Augsburgo. (Getty)

¿Dónde ver en vivo por TV y online por streaming al Augsburgo vs Bayer Leverkusen ?

El partido no será transmitido por TV, no obstante, si deseas ver en vivo por streaming el duelo entre el Augsburgo vs Bayer Leverkusen podrás hacerlo en la app One Football.