Paranaense vs Mineiro | fecha, hora y canal para ver en vivo a Eduardo Vargas por la fecha 25 del Brasileirao

Con Eduardo Vargas convertido ya en uno de los puntales del equipo, el Atletico Mineiro se medirá este fin de semana ante el Atlético Paranaense en duelo válido por la fecha 25 de Brasileirao.

El equipo de Belo Horizonte en todo caso no sólo está preocupado por el rendimiento en la cancha donde el ex seleccionado Edu Vargas muestra sus mejores cartas y ya es incluso elegido entre los mejores del campeonato cada semana.

Ocurre que nuestro conocido técnico Jorge Sampaoli arriesga una multa de hasta cien mil reales (20 millones de pesos chilenos aproximadamente) si se ratifica la denuncia que hay en su contra y con el equipo debido a que en el pasado duelo contra Flamengo – donde juega Mauricio Isla – el ex entrenador de la Selección Chilena estaba suspendido pero de igual manera entregó sus instrucciones desde un palco y a través de un teléfono celular.

La acción de Sampaoli fue denunciada y ahora el tribunal de disciplina del Brasileirao podría aplicarle una milonaria multa por vulnerar la suspensión. El juicio por esta causa contra Sampaoli esta citada para el próximo 15 de diciembre.

En lo deportivo el equipo de Vargas y Sampaoli está en la segunda posición del Brasileirao con 43 unidades y a 7 del líder Sao Paulo, mientras que el Atletico Paranaense se aloja en el lugar 12 con 28 positivos.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Atlético Paranaense vs Atlético Mineiro por la fecha 25 del Brasileirao?

El encuentro entre Atlético Paranaense vs Atlético Mineiro por la fecha 25 del Brasileirao se disputará en el Estadio Joaquim Américo Guimaraes en la ciudad de Curitiba este sábado 12 de Diciembre de 2020 a las 17:00 hrs.

El ariete nacional Eduardo Vargas pasa un buen momento en el Mineiro, bajo la conducción de Jorge Samapoli | Foto Getty Images

Televisión: ¿Dónde ver Atlético Paranaense vs Atlético Mineiro por la fecha 25 del Brasileirao?

El encuentro Atlético Paranaense vs Atlético Mineiro por la fecha 25 del Brasileirao NO será transmitido por televisión.

Online: ¿Cómo ver el duelo Atlético Paranaense vs Atlético Mineiro por la fecha 25 del Brasileirao vía streaming?

El partido de Atlético Paranaense vs Atlético Mineiro por la fecha 25 del Brasileirao se podrá ver por streaming a través de la plataforma FANATIZ