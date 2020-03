Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli anuncia recorte salarial por el coronavirus

En Brasil los equipos comienzan a tomar rápidas medidas para hacerle frente a la crisis que trae consigo la cuarentena por el coronavirus.

Este lunes el Atlético Mineiro que dirige Jorge Sampaoli anunció un recorte del 25 por ciento en los sueldos del cuerpo técnico, plantel de futbolistas y administrativos.

El anuncio fue firmado por el presidente del club galo Sérgio Santos y el recorte no afecta a los trabajadores que ganan menos de cinco mil reales (800.000 pesos).

El dirigente afirmó que "sólo pienso defender al club, no estoy preocupado si un empleado se quejó o no. Si alguien está en desacuerdo, me lo comunica y rescindimos".