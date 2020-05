¡Atención clubes chilenos! Sampaoli no considera a Franco di Santo y lo incluye en lista de “prescindible” en Atlético Mineiro

Sorpresa total causó la lista que entregó Jorge Sampaoli con los jugadores que deberán volver este lunes a los entrenamientos en Club Atlético Mineiro, pues en ella no figuraba el nombre de un viejo conocido, el delantero argentino Franco di Santo.

El ex Audax Italiano de 31 años no integra el listado de futbolista que deberán someterse a exámenes para detectar si están o no contagiados de coronavirus, según informó el diario O’Globo.

Pero eso no es todo, porque el ex Chelsea o Werder Bremen fue integrado en una lista de jugadores “prescindibles” por el ex DT de Universidad de Chile y, por lo mismo, el futbolista deberá buscar nuevos horizontes.

Recordemos que di Santo llegó a principios de este año a cambio de 290 mil euros, con el pase en su poder y con una cláusula de renovación automática hasta diciembre de 2023, en caso de que la directiva del club brasileño diera el visto bueno antes del 30 de junio.

Cabe mencionar que el uruguayo Lucas Hernández y el paraguayo Ramón Martínez también fueron incluidos en esta lista de jugadores “prescindibles”.