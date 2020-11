A Vidal le resbalan las críticas: "Para mí son un estímulo"

Arturo Vidal llegó como estrella al Inter de Milán tras su dura salida del Barcelona, y aunque el chileno sigue a un altísimo nivel a sus 33 años, en Italia no han faltado las críticas por su rendimiento actual.

Pero el King no llegó a la elite del futbol mundial por tener una actitud derrotista, por lo que ante los juicios por su presente con los negriazules, el mediocampista sacó a relucir la resiliencia que siempre lo ha caracterizado.

En díalogo con Rai Sport, el chileno reveló su sentir cuando los hinchas o especialistas lo critican, asegurando que toma todo lo malo y lo usa a su favor:

De todas formas, Arturo Vidal está acostumbrado a convivir con las habladurías a su alrededor, por lo que su enfoque no va en aquello, sino en las misiones que le encomiende su estratega de turno.

"Ciertos juicios no me interesan, Sé cómo son las cosas. Es normal que todos hablen de mí y me critiquen, pero yo estoy muy tranquilo y trato de hacer bien lo que pide el entrenador", reflexionó el King.