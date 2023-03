Veterano del Flamengo le pega a Arturo Vidal: "Le falta liderazgo, no logra ser referente"

Un amargo arranque de año ha tenido el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar este 2023. Tras dejar ir la Supercopa de Brasil y caer en semifinales del Mundial de Clubes, ahora se sumó que Independiente del Valle les ganó la Recopa Sudamericana por penales. Por eso, los históricos del club como Dejan Petkovic comienzan a perder la paciencia.

El exvolante serbio, que defendió la camiseta del Mengão en dos periodos -entre 2000-2002 y 2009-2011-, no está nada satisfecho con lo que ha exhibido el King en su paso por el elenco rojinegro, donde apunta que "no está siendo el jugador que todos conocemos". Mismo pensamiento tiene sobre Pulgar, de quien destaca que "si juega él u otro, no hay ninguna diferencia".

"Arturo Vidal no logra ser referente en Flamengo, le ha faltado liderazgo"

El retirado mediocampista, hoy con 50 años, habló con La Tercera y de entrada dispara con todo. "Voy a ser sincero. En mi opinión, Arturo Vidal no está siendo el jugador que todos conocemos, ese que triunfó en tantos clubes europeos", lanzó.

"Uno tiene claro que la adaptación al fútbol brasileño es compleja, por el ritmo y la exigencia que tiene. Además, el hecho de que llegara a mitad de la temporada pasada también ha afectado al jugador. Pero tenemos que reconocer que Flamengo no está jugando muy bien y el chileno tampoco", añadió.

Tras eso, destaca que "a Vidal lo conozco jugando mucho mejor de lo que ha demostrado hasta ahora. El equipo lo está pasando mal en cuanto a técnica y físico, es un problema de forma… Hay un nuevo entrenador, las decisiones son diferentes. Que Vidal no juegue mal, es muy diferente a jugar realmente bien".

El también ex Real Madrid agrega que el King "ha mostrado muy poco, algunas pelotas robadas y duelos ganados. Le ha faltado liderazgo a Vidal, por nombre tiene que ser uno de los referentes y no lo ha logrado. Tiene que hacer la diferencia, no puede ser otro más del plantel. Veremos cómo jugará en los partidos más importantes".

"Por la importancia de su trayectoria, hay que intentar que Vidal sea uno de los líderes. Con la salida de Diego pensé que tendría ese papel. Gabigol aún es joven, Giorgian de Arrascaeta es un crack, pero no pasa un buen momento. El chileno debe tener más minutos", complementó.

Por eso, resalta que "si Vidal juega bien y muestra algunas cosas de lo que ha sido su trayectoria, debiera ganarse un puesto entre los que comienzan los partidos, pero, hasta ahora, de eso ha habido muy poco".

Sobre la posibilidad de que Arturo Vidal deje el club, Dejan Petkovic confiesa que "no creo que se vaya. Pero si has venido aquí tienes que ser el Vidal de siempre; se esperaba mucho cuando se contrató al chileno. El público brasileño lo conoce bien, es un futbolista de fama mundial. Se esperaba mucho cuando se contrató a Arturo Vidal, pero ha mostrado muy poco".

"Tampoco se espera tanto de Pulgar como de Vidal"

Erick Pulgar tampoco se salva de las críticas de Dejan Petkovic. "Ha jugado muy poco, casi nada. En ese sentido, solo lo ves como un jugador más del plantel. Si juega Pulgar o cualquier otro futbolista no marca ninguna diferencia sustancial. Aunque hay que reconocer que tampoco se espera tanto de Pulgar como de Vidal", disparó.

"Me imagino que quien lo trajo pensaba que debería ser un jugador importante en la plantilla. Sin embargo, hasta ahora no lo ha sido. Flamengo es un cuadro completamente diferente a cualquiera de Brasil. Por algo se dice que su camiseta es el manto sagrado", complementa.

Después, lanza que "si estás acá, en un club tan importante, tienes que hacer más de lo que hacías antes. Te intimida un poco el hecho de estar en Flamengo. Vienes de un país diferente, de otra ciudad. Además, tienes demasiados jugadores que te pueden pelear el puesto, porque el plantel es muy numeroso".

"En ese escenario, es tu personalidad la que tiene que imponerse. No voy a juzgar la calidad de Pulgar, supongo que cuando lo contrataron tenía las condiciones suficientes para llegar", concluye.