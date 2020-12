Arsenal vs Southampton EN VIVO | Ver EN VIVO y ONLINE el partido de Los Gunners por la fecha 13 de la Premier League

Ya son tres derrotas consecutivas para los dirigidos por Mikel Arteta, y si no mejoran el nivel se podrían transformar en cuatro. El Arsenal marcha decimoquinto en la Premier League con 13 puntos. Solo tiene 4 victorias en los 12 partidos que han jugado. Aunque queda mucho campeonato por jugar, los londinenses están solo a cinco unidades de los puestos de descenso.

Sobre lo anterior, el Arsenal reciben al Southampton, el equipo revelación de esta edición de la Premier League. Comandados por Danny Ings y Che Adams, los de la costa inglesa se instalan en la quinta plaza de la liga, con dos puntos menos que el puntero Tottenham. Llevan dos victorias consecutivas y contra los Gunners quieren la tercera.

Como si el Arsenal no tuviese suficientes problemas, además tiene varios jugadores que no podrán estar. El mediocampista defensivo Thomas Partey sufrió una lesión en la derrota contra el Tottenham y no se sabe cuando volverá a los entrenamientos. El zaguero David Luiz tampoco puede jugar, se ha perdido los últimos cuatro partidos desde que chocó con Raúl Jiménez. Además de los lesionados, el Arsenal cuenta con suspendidos. El lateral derecho Héctor Bellerín acumuló su quinta amarillaen liga y no podrá jugar. Granit Xhaka fue expulsado en el partido anterior contra el Burnely y fue suspendido.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Arsenal vs Southampton?



El partido del Arsenal vs Southampton lo podrás ver este miércoles 16 de diciembre a las 15:00 horas.

El autogol de Pierre-Emerick Aubameyang condenó al Arsenal contra el Burnley. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Arsenal vs Southampton?





El partido no cuenta con transmisión por televisión.



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online Arsenal vs Southampton?



El duelo será transmitido en la plataforma de ESPN, en ESPN Play.