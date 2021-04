Árbitro del clásico de Avellaneda da la cara: "Me equivoqué, las imágenes son elocuentes. Tuve un error gravitante y es muy doloroso"

El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente terminó de la forma más polémica posible. Luego de 90' minutos con los arcos vacíos, el juez Mauro Vigliano marcó un insólito penal a favor de la Academia que terminó dándole la victoria al equipo de Juan Antonio Pizzi.

Tras el termino del partido, los jugadores del Rojo se abalanzaron contra el réferi por su grosera decisión y hoy, en conversación con Sportia de TyC Sports, Vigliano rompió el silencio y reconoció su error en el penal.

"No hay palabras para describirlo. Solo los árbitros sabemos lo que nos genera este tipo de situaciones. Quiero dejar en claro que el árbitro es el primero que desea que su partido no tenga inconvenientes, terminar sin problemas, sin errores. Y mucho más sin errores gravitantes como el que tuve el sábado", señaló el juez.

Luego, el árbitro le envió un mensaje a los hinchas de Independiente: "Entiendo al jugador, al hincha, al mundo que se siente perjudicado por la decisión árbitral. No me estoy victimizando, pero no saben el dolor que nos genera a nosotros. Uno decide en una fracción de segundo, en un plano único, a una única velocidad".

Finalmente, con la voz quebrada, Vigliano confesó que sus cercanos también han sufrido tras el encuentro: "La familia sufre a la par que nosotros, uno quiere devolver la confianza a quien lo designa con una buena actuación. Es un error arbitral propio de quien toma una decisión en una fracción de segundo, no es más que eso".

