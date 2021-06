"La última jugada le da el punto a ellos, no era merecido": la furia de Lionel Scaloni tras el empate de Argentina con Colombia

Argentina tuvo un arranque explosivo y derrotaba por 0-2 a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en el segundo tiempo los cafetaleros despertaron, aprovecharon errores y rescataron un agónico empate 2-2.

El equipo de Reinaldo Rueda consiguió la igualdad en los descuentos, dejando un golpe profundo en la albiceleste. Y es que de los seis puntos en juego en las últimas jornadas, solo consiguió dos con el 0-0 ante Chile.

Tras el partido Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se sacó toda la rabia por el empate. "(Argentina) Siempre domina el juego, a veces de manera más vertical. Hemos dominado el juego en los seis partidos que estamos. En los seis partidos fue superior al rival, hemos merecido ganar en todos. Pero los merecimientos no cuentan en el fútbol", disparó de entrada.

Argentina se puso en ventaja temprano, pero terminó empatando con Colombia. Foto: Getty Images

Para el técnico de la albiceleste, Colombia no debió sumar. "Difícil hacer un análisis cuando te empatan y la pelota casi no se pone en juego. Si pasaban 30 segundos, la situación era diferente. Argentina mereció ganar y no hay que dar más vueltas. Hasta el minuto 94:30, el partido fue muy bueno".

"La última jugada le da el punto a ellos, no era merecido. Te cambia todo, pero los 94.30 minutos fueron perfectos. Lamentablemente, nos volvemos con un punto cuando merecíamos los tres. Mis jugadores han hecho un esfuerzo enorme. Son los primeros que quieren que salgan las cosas bien", agregó.

Al ser consultado por los errores en el penal y la mala marca en la última jugada, Scaloni fue claro. "Son errores individuales, no defensivos. El trabajo fue perfecto hasta esa pelota".

Finalmente el técnico reconoció que no fue fácil armar el equipo. "Hoy teníamos un montón de complicaciones para armar el equipo. Había jugadores que sabíamos que no iban a poder jugar todo el partido porque venían de lesiones. Esperamos ahora recuperar a todos", sentenció.