Griezmann estalla y saca las garras en defensa de Ansu Fati tras brutal artículo racista

Barcelona y Ferencvaros se midieron el pasado martes por la primera jornada de la fase grupal de Champions League, en un duelo que los blaugrana se impusieron por marcador de 5-1 sin mayor esfuerzo.

Pero la polémica llegó después del partido, cuando Antoine Griezmann usó sus redes sociales para compartir un fragmento de un artículo publicado por Salvador Sostres en ABC, donde se refería a Ansu Fati de manera vergonzosamente racista.

“Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de “agua, agua” anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”, decía la publicación.