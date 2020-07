Antoine Griezmann: Paulo Futre asegura que lo que le hizo Quique Setién se le hace a un juvenil, no a un campeón del mundo

Barcelona goleó al Villarreal 4-1 el último fin de semana con Antoine Griezmann como titular y marcando un gol luego de la gran polémica surgida a raíz de los pocos minutos que le dio Quique Setién en el encuentro ante el Atlético Madrid.

Aunque se han puesto paños fríos, Paulo Futre en su columna de Mundo Deportivo aseguró que lo que le hizo el entrenador del Barca al delantero galo se le puede hacer a un "chaval" o jugador secundario, no a un campeón del mundo.

"Me sorprende tanto su decisión del otro día de sacar a Griezmann en los minutos de la basura. No tanto por los motivos de la decisión, sino porque corrió el riesgo de que el jugador se negase a entrar. ¿Os lo imagináis? No quiero ni pensar el escándalo y todo lo que se habría montado", se pregunta el portugués.

Griezmann festeja junto a Lionel Messi (Getty Images)

Agregando que "lo imagino perfectamente, más que nada porque sé con toda certeza que es lo que yo habría hecho: si después de ganar la Champions del 87 me tienen de suplente en un partido importante y me piden entrar en el 90 a ver si hago un milagro, le diría al entrenador: vístete tú de corto y sal al campo. Sabéis que no exagero.

Futre solidariza con Griezmann y asegura que "sé que muchos aficionados colchoneros se alegraron de ver a Griezmann de suplente, al Rey rojiblanco convertido en peón blaugrana".

El ídolo colchonero no está en esa y aclara que "yo no, es imposible que me alegre que esté pasando un mal momento alguien que dio tanto al Atlético de Madrid . Y más allá de los colores, me da un sabor muy amargo ver así a un fuera de serie, a un auténtico crack y campeón del mundo".