Ángelo Araos crack: la baja de pecho, la domina y asiste magistralmente en derrota del Corinthians

FIIIIIIIIIM DE JOGO NO MARACANÃ! Com gols de Willian Arão, de cabeça, e Gabigol, o Mengão vence o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão! VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/T6fKvAWxRX