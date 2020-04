Andrés D'Alessandro: "Si hubiese seguido Marcelo Bielsa en la Selección, habría jugado el Mundial 2006"

El experimentado volante argentino Andrés D'Alessandro conversó con TyC Sports sobre su carrera, y reveló uno de sus grandes dolores: no haber jugado una Copa del Mundo.

“Nunca jugué un Mundial y es algo que lamento por mi carrera, tiene que ver con las cosas que pasan, con entrenadores que tienen sus jugadores, tiene que ver con cosas extrafutbolísticas que han pasado”.

El Cabezón eso sí, aseguró que todo hubiera sido diferente si en la banca albiceleste hubiera estado un entrenador que conocemos de cerca. “Tengo algo muy claro: si hubiese seguido Marcelo Bielsa en la Selección, habría jugado el Mundial 2006. Hubiese seguido en la Selección por mucho tiempo porque Marcelo sabía cómo llevarme y la cabeza que tenía”, afirmó el volante del Inter de Porto Alegre.

Según D'Alessandro, aún no entiende porque no fue probado para ir al Mundial de Sudáfrica 2010 por Diego Armando Maradona. "En ese año se habían probado muchos jugadores y fue noticia a toda era. Me pareció extraño no formar parte de ningún partido, es algo que en el libro ya contaré”, cerró.