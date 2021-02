América ficha a otro extranjero y deja cero oportunidades a Nicolás Castillo de ser inscrito

Para Nicolás Castillo la espera por volver a los terrenos de juego se alargará más luego que América sepultará por completo cualquier posibilidad de contar con el delantero en este Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX al fichar al español Álvaro Fidalgo y cerrar todos los cupos de extranjeros disponibles.

Si bien el exjugador de la Universidad Católica tuvo alguna probabilidad de regresar a la acción en caso de la salida de alguno de los no nacidos en México, los planes de la institución son no contar con él en lo que resta de temporada según ya había explicado previamente Santiago Baños, presidente deportivo.

Es por eso que el plan con Castillo es llevar con calma su recuperación. "Le falta todavía un buen tramo por recuperar, va mejorando a partir de la cirugía que tuvo. Lo veo bien, trabaja todos los días de una forma impresionante, pero hay que llevarlo de a poco. Hay que recordar que lleva un año fuera de las canchas", indicó el directivo.

Entre tanto, el atacante chileno agradeció al doctor del club por su recuperación. "Después de verme en una camilla en terapia intensiva, a punto de perder la vida, sin poder comer, con oxígeno y conectado a máquinas para salvar mi vida, hoy estás viendo mi entrenamiento", escribió en Instagram en una fotografía junto al médico.

"Por ti me dan más ganas de seguir en la lucha, porque veía desde mi camilla cómo me cuidabas para salvar mi vida y hoy me ves en un campo de futbol disfrutando. Mi primer partido será dedicado a ti y a toda la gente que estuvo en ese momento. Gracias, Doctor Alfonso Díaz", escribió Castillo.