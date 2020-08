Alexis Sánchez puede quedar sin DT luego que Antonio Conte explotara contra directiva del Inter de Milán

Alexis Sánchez y el Inter de Milán terminaron la temporada en la Serie A apenas un punto por detrás del campeón, la Juventus, por lo que Antonio Conte aseguró que su trabajo mereció más apoyo por parte de los altos mandos negriazules.

En conferencia de prensa tras la victoria por 2-0 del Inter ante el Atalanta, el entrenador italiano se refirió con dureza a la directiva del elenco de Milán, asegurando que el mérito del subcampeonato es suyo y del plantel:

“He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí, y he percibido poca protección por parte del club. Así que estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del staff y de los futbolistas”, comentó Conte.

El entrenador de Alexis Sánchez se mostró dolido y decepcionado por el hecho de que los directivos celebrasen el segundo lugar del Calcio tras no haberlo apoyado en el proceso, por lo que su continuidad quedó en duda:

“Habría que hablar con el presidente, que está en China... No me gustan los que se suben al carro, en el carro hay que estar en lo bueno y en lo malo. Lamentablemente, esto en el Inter no ha sucedido”, reveló el estratega.