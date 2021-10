En un mercado de fichajes lleno de bombazos en Europa uno de las noticias más destacadas fue por no darse al Kylian Mbappé quedarse en PSG pese a la insistencia del Real Madrid, que lo intentó hasta el último momento pero el club francés pudo rechazar los hasta 200 millones de euros puestos sobre la mesa.

La prensa española llegó a dar por hecho el movimiento y el propio jugador desclasificó, este lunes, lo que sucedió confesando que estaba dispuesto a partir. "Pedí irme en julio porque desde el momento en que no quise extender, quería que el club recibiera una tarifa de transferencia para tener un reemplazo de calidad", afirmó en entrevista con RMC.

El manejo de la situación por parte de la institución parisina fue algo que no le gustó al campeón del mundo en Rusia 2018. "Personalmente, no me gustó mucho que Paris Saint-Germain dijera 'Está pidiendo irse en la última semana de agosto' porque eso está mal, me hizo sentir como un ladrón. Les informé temprano, a finales de julio", manifestó.

Sin embargo, aclaró que su relación con el equipo es buena y que está enfocado en su presente con los de Mauricio Pocchetino. "No es cierto que haya rechazado siete propuestas de extensión de contrato. El Paris Saint-Germain me ha dado mucho. Siempre he sido feliz en los cuatro años que estuve aquí y lo sigo siendo", añadió.

Mbappé también dio a entender que no se quedó en contra de su voluntad y que respetó la decisión del PSG de no venderlo. "Quería algo respetuoso: dije, si no quieres que me vaya, me quedo".