Francia vs Kazajistán | Día, horario, cómo y dónde ver EN VIVO ONLINE y en TV la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022

Francia va por su primer triunfo en estas Eliminatorias cundo visiten a Kazajistán por la segunda fecha en su camino a Qatar. Tras el empate en el estreno, Les Bleus necesita quedarse con los tres puntos.

No fue el debut que esperaban. Francia recibió a Ucrania en el primer partido del grupo D, pero no lograron hacerse fuertes de locales. Antoine Griezmann anotó un golazo a los 19 minutos para poner a los franceses en curso hacia el triunfo, pero el destino diría otra cosa. El defensa centra Presnel Kimpembe marcaría un autogol cuando faltaban 30 minutos de partido. Ucrania no tuvo ningún tiro al arco y Francia cedió dos puntos.

A pesar de no haber logrado el triunfo, si miramos la tabla no es terrible, ya que el otro partido terminó en empate. Bosnia y Herzegovina se enfrentó con Finlandia, duelo que también terminó 2-2. Con esto, todos los equipos tiene una unidad, menos Kazajistán, selección que no ha jugado todavía y debutará ante Francia.

Frente a Ucrania, Didier Deschamps alineó a sus mejores jugadores, entre ellos Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y N’Golo Kanté, algo que podríamos esperar cuando visiten Astana en la segunda fecha de las Eliminatorias.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Francia vs Kazajistán por las Eliminatorias Qatar 2022?

Francia vs Kazajistán juegan este domingo 28 de marzo a las 11:00 horas de Chile.

Francia no mostró un buen nivel en el partido con Ucrania y tienen la oportunidad de volver a los triunfos en Kazajistán. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Francia vs Kazajistán?

El partido será transmitido por ESPN, revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y Zapping.