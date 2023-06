El próximo domingo 18 de junio se celebrará el Día del Padre 2023 en nuestro país y es en ese contexto donde una se da un hecho importante para los papás gamers, ya que la Playstation 5 en su edición FIFA 23 bajó de precio y alcanzó su mínimo histórico.

Playstation 5 y FIFA 23 bajan a un precio histórico en la previa del Día del Padre

Esto porque según el sitio Sony Store, muestra la Playstation 5 en su edición con el FIFA 23 bajó de precio en el territorio nacional, alcanzando un total de $599.990, precio un 33% rebajado de lo que se encontraba a principios de año ($899.990).

No obstante, este no es la única rebaja que encontramos en la tienda de Sony, ya que la PlayStation 5 Estandar y las ediciones God Of War Ragnarok y Horizon Forbidden West también se encuentran a un precio de $599.990.

En tanto, para los papás fanáticos de las aventuras y la tecnología de realidad virtual existe un pack que incluye la tecnología más reciente para PS5 junto a uno de los videojuegos más populares de la marca, se trata del PS VR2 junto al Horizon Call of The Mountain, el cual puedes adquirir en la tienda oficial de PlayStation en Mercado Libre a un valor de $712.990, con envío gratis y un 17% más económico que su valor en tienda.

Playstation celebra un año desde su renovado PS Plus:

La consola nipona de videojuegos lanza la casa por la ventana y este mes de junio anunció una gran cantidad de juegos para los planes Extra y Deluxe de PS Plus, entre los que se encuentran Far Cry 6 para PS4 y PS5, además de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, entre otros.

En ese contexto y con el fin de celebrar un año desde sus renovados planes de PS Plus, el sitio web de PlayStation Plus hará un concurso entre el 20 y el 30 de junio donde podrás responder preguntas para entrar a un sorteo cuyo ganador tendrá el privilegio de llevarse un electrizante pack de entretenimiento para el hogar, que consiste en una PS5 y un PS VR2 con el PS VR2 Sense.