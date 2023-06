¡Confirmados! Estos son los videojuegos que llegan a PS Plus Extra y Deluxe en junio

Playstation vuelve a hacer noticia con el anuncio de los nuevos videojuegos que llegarán este mes de junio a los planes PS Plus Extra y Deluxe, justamente a un año del inicio de los nuevos planes de suscripción de la empresa nipona y que espera celebrar este mes con diversas actividades y premios para sus usuarios.

¿Cuáles son los nuevos juegos de Playstation para los planes Extra y Deluce de PS Plus?

Estos son algunos de los juegos que se unirán al Catálogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe de la próxima semana:

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Prueba de Juego para WWE2K23 (PS4), también estará disponible el 20 de junio.

Si aún no te encuentras registrado a PS Plus, no te preocupes porque podrás participar en diversas actividades de celebración de Playstation entre el 20 de junio y el próximo viernes 30.

Playstation celebra un año desde su renovado PS Plus:

Para miembros inscritos se les dará un código de cupón para canjear avatares personalizados que conmemoran algunos de los títulos populares ofrecidos a través de PlayStation Plus. Además de varias otras sorpresas que estarán disponibles en PlayStation Stars como obtener coleccionables al jugar títulos clásicos, exitazos disponibles en el catálogo de juegos e incluso probar títulos AAA en PS Plus Deluxe y Extra.

¿No tienes PS5? No te preocupes, porque a través del sitio web de PlayStation Plus habrá un concurso entre el 20 y el 30 de junio donde podrás responder 5 preguntas y de resultar ganador tendrás el privilegio de llevarte un electrizante pack de entretenimiento para el hogar, que consiste en una PS5 y un PS VR2 con el PS VR2 Sense.