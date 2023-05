PlayStation no para de sorprender y luego de sus grandes descuentos en algunos de sus juegos en la PS Store, ahora anunció la llegada de nuevos títulos a PS Plus Extra y PS Plus Deluxe. Quienes tengan la suscripción de pago podrán a acceder a las grandes novedades que traerá la tienda digital a partir de este mes de mayo.

¿Cuáles son los nuevos juegos que estarán PS Plus Extra y Deluxe?

Son varios los juegos que estarán disponibles en la tienda para los suscriptores de PS Plus Extra y Deluxe. A continuación te mostramos los tres más relevantes:

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte | PS5

El juego trae una aventura interdimensional en la que podrás saltar entre dimensiones con Ratchet y Clank que se enfrentarán a un malvado emperador de otra realidad. Podrás viajar a diferentes mundos llenos de acción a velocidades impensadas en tu PS5, además de que se prometen deslumbrantes imágenes y un arsenal de locos.

Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

Podrás explorar un gran mundo urbano y abierto que trae atractivas locaciones de Londres. Tendrás que construir una Resistencia a partir de prácticamente cualquier persona que veas, mientras pirateas junto a otras actividades secundarias. También podrás hackear drones armados, hacer arañas robot y derribar enemigos utilizando una capa de realidad aumentada. Igualmente podrás jugar con tus amigos en la versión online.

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

La conocida historia que tiene una aventura casi cinematográfica en la que Lara Croft pasó de ser una joven inexperta a una gran superviviente se reconstruyó de PS3 a PS4. La protagonista tendrá impresionantes detalles junto a un mundo extremadamente realista. Lara tendrá grandes combates, podrá personalizar sus armas y equipo, y tendrá que sobrevivir a su primera aventura para descubrir el mortal secreto de la isla.

¿Cuándo se estrenan los nuevos juegos en la PS Plus Extra y Deluxe?

Los nuevos juegos en PS Plus Extra y Deluxe estarán disponibles a partir del martes 16 de mayo, que traerán otras grandes novedades que podrás conocer en la tienda para quienes estén suscritos.

Revisa los otros juegos disponibles en la PS Plus Extra y Deluxe

Además de Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, Watch Dogs: Legion y Tomb Raider: Definitive Edition, también podrás encontrarte con otros títulos como Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PS4) y Shadow of the Tomb Raider (PS4).

Si quieres conocer todos los otros juegos disponibles a partir del 16 de mayo podrás ingresar AQUÍ.

Si quieres ingresar a la tienda de PlayStation para conocer todos los juegos disponibles en la PS Store ingresa a este ENLACE.