PlayStation sigue anunciando novedades y si días atrás fue el lanzamiento de la versión Pro del PS5, ahora fue el turno de conocer los títulos que llegan en septiembre a los planes Deluxe y Extra de PlayStation Plus.

En total son 13 nuevos títulos, nueves normales y cuatro de la categoría PS VR2 y clásicos, revisa a continuación, todos los detalles.

Nuevos juegos en PlayStation Plus para septiembre: Descubre los títulos que llegan a PS5 y PS4

A través de su blog para Latinoamérica, PlayStation informó que desde el próximo martes 17 de septiembre llegarán al catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra/Deluxe los siguientes títulos:

PlayStation Plus Extra y Deluxe – Catálogo de juegos

The Plucky Squire – PS5.

Under The Waves – PS4, PS5.

Night in the Woods – PS4, PS5.

Chernobylite – PS4, PS5.

Wild Card Football – PS4, PS5.

Space Engineers – PS4, PS5.

Road 96 – PS4, PS5.

Ben 10 – PS4.

Far Cry 5* – PS4. *Relanzamiento en PlayStation Plus.



PlayStation Deluxe – PS VR2 & Classics

Pistol Whip – PS VR2.

Secret Agent Clank – PS4, PS5.

SkyGunner – PS4, PS5.

Mister Mosquito – PS4, PS5.

¿Qué títulos dejan PlayStation Plus?

Como ocurre habitualmente, algunos títulos llegan y otros se van, por tanto, los juegos que dejarán el plan de PlayStation Plus Extra y Deluxe son Horizon Forbidden West, Marvel’s Midnight Suns, Alien: Isolation, Cloudpunk, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, NieR Replicant ver.1.22474487139…, Star Ocean First Departure R, Star Ocean Second Evolution, Star Ocean The Divine Force, Star Ocean: Integrity and Faithlessness, Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster, Star Ocean: Till the End of Time, Star Ocean: Till the End of Time – Director’s Cut, RIDE (PS3), Unpacking, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 y Planet Coaster: Console Edition.

¿Cuánto cuestan los planes de PlayStation Plus?

PlayStation Plus es una suscripción que ofrece juegos mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay tres tipos de suscripciones para el servicio; Essential, Extra y Deluxe. Sus precios son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$6.99. Precio mensual US$10.49. Precio mensual US$11.99 Precio trimestral US$16.99. Precio trimestral US$27.99 Precio trimestral US$31.99. Precio anual US$54.99. Precio anual US$93.99. Precio anual US$106.99.

Si deseas suscribirte a alguno de estos planes y disfrutar de Harry Potter y los demás títulos gratis, te invitamos a ingresar al sitio playstation.com/es-cl/ps-plus y elegir el plan que más se adapte a tus necesidades.