El próximo viernes 27 de septiembre llegará a todo el mundo la nueva entrega de EA Sports FC, título que hace una temporada reemplazó a la tradicional saga FIFA. Y si bien ya se confirmó que este año no habrá nuevas ligas, sí habrá una gran novedad entre sus torneos licenciados.

Ni clubes ni ligas nuevas: Esta es la principal novedad que trae EA Sports FC 25 para sus fanáticos

Y es que el usuario de “X” FGZNews, especialista en títulos de fútbol virtual adelantó que la edición 2025 de EA Sports FC traerá nada más y nada menos que los nuevos formatos de la UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League , despidiéndose de esa manera de la fase de grupos.

Recordemos que el pasado 29 de agosto se realizó el sorteo del mayor torneo de clubes de Europa y determinó grandes cruces en su primera fase como Manchester City vs. Inter de Milán, Mónaco vs. Arsenal y Real Madrid vs. Stuttgart, entre otros.

En lo que respecta a EA Sports FC 25, la misma cuenta de “X” agregó que esta nueva entrega ofrecerá más de 700 clubes, 30 ligas y 120 estadios reales, junto con la inclusión de equipos femeninos en el Modo Carrera.

Revisa a continuación el tweet de @FGZNews:

¿Cómo funciona el nuevo formato de la UEFA Champions League?

El nuevo formato de la Champions trajo importantes cambios en su primera fase, pasando de tener 32 a 36 equipos participantes, eliminando la fase de grupos y en su lugar se jugará la fase de la liga con una tabla general. Este formato permitirá que cada equipo juegue ocho partidos contra ocho clubes distintos a elegirse por sorteo . Cuatro de ellos serán como local y los otros cuatro como visitante.

Al finalizar la fase de la liga, los ocho primeros equipos de la tabla general clasificarán a octavos de final, en tanto, del 9° al 24° disputarán repechaje donde los ocho ganadores se incorporarán también a la ronda de los 16 mejores. De ahí en adelante, la competición seguirá tal cual era hasta principios del 2024, es decir, con duelos de ida y vuelta, pasando por cuartos, semi y final única.