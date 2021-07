Virtual Crunchyroll Expo 2021 | Cuándo es, novedades del evento y dónde ver EN VIVO ONLINE

Las convenciones y eventos temáticos no se detienen incluso durante la pandemia. Pese a que la experiencia cambia, las grandes marcas siguen con sus instancias para darle a los fanáticos algo en qué distenderse durante los días de confinamiento.

En esa línea, el servicio de streaming de anime Crunchyroll, tiene preparada la Crunchyroll Expo, con paneles de expertos y también de grandes personalidades del mundo de animación oriental. Por ejemplo, actores de voz y miembros de los equipos de Black Clover, JUJUTSU KAISEN, My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X, The Rising of the Shield Hero y To Your Eternity entre muchos otros.

Así también, tendrá estrenos de series y adelantos importantes. Aquí hay algunos para que te vayas preparando:

Estrenos mundiales, incluyendo el anime original SAKUGAN, Restaurant to Another World 2 y la nueva OVA de la Crunchyroll Original TONIKAWA: Over the Moon for You ~SNS~.

Los primeros vistazos a Fena: Pirate Princess, la nueva producción original de Crunchyroll y Adult Swim, ORIENT, The Night Beyond the Tricornered Window y también In the Land of Leadale, además de la Crunchyroll Original High Guardian Spice, que tendrá una aparición especial en el panel de industria.



¿Cuándo es la Crunchyroll Expo y cómo verla EN VIVO?



El evento se realizará entre el 5 y 7 de agosto. Para ver la expo en vivo tienes que registrarte en la página oficial de Crunchyroll Expo, haciendo click aquí (es gratis por pocos días).

Luego, podrás ver el evento On Demand cuando esté disponible en la página oficial de Crunchyroll.