Crunchyroll Expo, la convención anual organizada por el servicio de streaming dedicado al animé Crunchyroll, confirmó que seis de sus paneles que contarán con invitados japoneses estarán disponibles a través de transmisiones online.

Pero eso no es todo, la gran noticia para los fanáticos de Latinoamérica y España es que estos streamings tendrán subtítulos en español latinoamericano a través del servicio video on demand (VOD) del evento.

Entre los títulos sobre los que se entregarán novedades están The Rising of the Shield Hero, Shoot! Goal to the Future, BLUELOCK y Utawarerumono Mask of Truth, entre otros.

La Crunchyroll Expo es una celebración anual de todo lo relacionado con el mundo del anime, que presenta paneles únicos, productos exclusivos y estrenos mundiales.

El programa de este año será presencial en Los Ángeles, California, y también virtual, para extenderse el 5 al 7 de agosto de 2022.

Crunchyroll Expo | Fecha, recinto y horario para acceder a los paneles en streaming

El VOD se activará a las 3:00 p.m. (horario de Los Ángeles) del viernes 5 de agosto y estará disponible hasta las 10:00 p.m. del martes 9 de agosto.

Para acceder a los paneles debes conectarte a crunchyrollexpo.com.

Crunchyroll Expo | Estos paneles que se transmitirán en español

PANELES EN JAPONÉS CON SUBTíTULOS EN ESPAÑOL (Horario de Los Ángeles)

Mesa redonda sobre The Rising of the Shield Hero - 3:00 p.m.

¡Únase al equipo de la exitosa serie isekai mientras hablan de sus experiencias en la segunda temporada de The Rising of the Shield Hero! Participe junto a Keigo Koyonagi, Masahiro Suwa y Takeshi Takakura en una mesa redonda con la actriz de voz Sarah Emi Bridcutt (voz de Myne) quien será la anfitriona.

Desvelando secretos con el elenco de Classroom of the Elite T2 - 3:00 p.m.

La secuela tan esperada de Classroom of the Elite continúa mientras conversamos con Shoya Chiba (Ayanokoji Kiyotaka) y Yurika Kubo (Kushida Kikyo) sobre sus experiencias durante las temporadas 1 y 2.

Una conversación con el elenco de Shoot! Goal to the Future – 3:00 p.m.

El elenco del anime de fútbol Shoot! Goal to the Future incluye Chiaki Kobayashi como Hideto Tsuji, Shimba Tsuchiya como Kouhei Kokubo y Yuuichirou Umehara como Atsushi Kamiya.

Descubriendo a BLUELOCK junto al elenco – 3:00 p.m.

¡Únase a los miembros del elenco Kazuki Ura (Yoichi Isagi), Tasuku Kaito (Meguru Bachira), Yuki Ono (Rensuke Kunigami) mientras conversan sobre sus experiencias dando voz a sus personajes de la serie también inspirada en el fútbol, BLUELOCK!

Hablemos de arte con el creador y elenco de A Couple of Cuckoos – 8:00 p.m.

¡Únase para escuchar al creador de A Couple of Cuckoos (Miki Yoshikawa) y la actriz de voz Akari Kito (Erika Amano) mientras hablan sobre sus historias favoritas de la serie y comparten consejos!

Detrás de la máscara: Utawarerumono Mask of Truth – 10:00 p.m.

Únase al elenco de Utawarerumono Mask of Truth Kentaro Tone, Risa Haneda y Chinatsu Akatsuki mientras hablan sobre su trabajo en el anime y por qué los espectadores deberían

estar emocionados con la última entrega de la popular franquicia multimedia.

PANELES EN ESPAÑOL (Todos a las 3 p.m. horario de Los Ángeles)

Detrás del Micrófono: con Akira Kaneto

Akira Kaneto tiene la habilidad única de combinar su amor por el anime y la comedia stand up, que lo ha llevado a ser invitado a Comedy Central, donde habla sobre eventos del anime y la vida de un fanático del anime. También ha sido destacado en Ted Talks. Ahora es el presentador de contenido de cultura pop para Warner Channel Latin America, donde continúa difundiendo el anime con humor y pasión.

Ilustrando sueños con Mr. Phillip

Inspirador. Conoce al Sr. Phillip, uno de los ilustradores chilenos más talentosos. Su impresionante trabajo, inspirado en la cultura del anime, lo ha convertido en uno de los principales influenciadores de América Latina. El Sr. Phillip ha colaborado con muchas marcas, incluyendo Crunchyroll, en su camino hacia la edificación de una prolífica carrera como creador de contenido a los 20 años. La ilustración ha hecho realidad sus sueños y los de muchos otros. ¡Y aún hay más por venir!

Cómo ser un actor/actriz de doblaje

¿Siempre has querido convertirte en actor o actriz de doblaje? Únete con nosotros a esta charla en dónde expertos en la materia nos compartirán todo lo que tienes que saber para

incursionar en este mundo.

Lo nuevo para Latinoamérica

Descubre los próximos eventos, películas y mercancía que llegarán a Latinoamérica por parte de las empresas más destacadas en nuestra región.

Pop Anime World en Suramérica

Nuestros anfitriones de Crunchyroll Colombia han visitado Japón varias veces, y ahora hablarán con nosotros... no, mejor: CAMINARÁN con nosotros para analizar la cultura y conexiones entre nuestra región (Colombia Perú y Ecuador) y por qué hay géneros populares en la región: Nuestras similitudes y nuestra admiración en la Cultura del Entretenimiento en ambas regiones.

El doblaje en España (Historia y curiosidades)

¡Ahora que llega el doblaje castellano a Crunchyroll es momento de repasar su historia en España! ¿Por qué es especialmente importante el doblaje en España? ¿Qué hace que sea uno de los mejores del mundo? ¡Descúbrelo en este panel! Presentado por Sheila Simal y Diego Martínez.