The Last of Us Part II recibe una nueva dificultad y la muerte permanente

Los trofes de The Last of Us Part II en PlayStation 4 sufrieron una actualización que confirma dos nuevos modos en el videojuego. Se tratan de modo de dificultad realista y la muerte permanente, donde recibirás trofeos ultra raros por terminar el título en estas condiciones.

Estos objetivos no son obligatorios para platinar el juego de Naughty Dog, pero si presentan nuevos desafíos para los fanáticos de Ellie y compañía. Dig Two Graves premia a quienes han completado el juego en dificultad Grounded (realista) que es el más alto disponible, donde se espera que no se pueda usar el modo escucha, el enemigo hace mayor daño y los suministros sean escasos.

Mientras que el otro trofeo es el You can’t stop this que premiará a aquellos gamers que terminen el juego con muerte permanente activada. Naughty Dog aún no ha dado detalles de si será necesario terminar el juego de corrido sin sola una muerte o existirá la selección de capítulos para ir superando cada tramo de manera independiente y darle un guardado.

The Last of Us 2 just got DLC Trophies. Patch 1.03 with Grounded Difficulty + Permadeath Mode incoming. pic.twitter.com/drUsvnHqIk — PowerPyx (@PowerPyx) August 10, 2020

Cabe destacar que estos objetivos al estar por separados no son obligatorios sacarlos al mismo tiempo en una misma partida, por lo que tendrás muchas horas de juego del The Last of Us Part II para completarlo al 100%.