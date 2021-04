Sony | Fuentes detallan que ya se trabaja en un nuevo remake para The Last of Us

El desarrollo de juegos “AAA” parece ser la hoja de ruta de Sony para mantener a PlayStation en la máxima vigencia, y la refacción de juegos que han sido un éxito es uno de esos recursos. Eso parece haber tras un nuevo remake de The Last of Us, la aclamada aventura de Ellie y Joel que para muchos cambió la historia de los videojuegos.

Tal ha sido el éxito cosechado por el mencionado título y su secuela estrenada en 2020, que Sony prepara esta jugada y para ello volvió a poner el proyecto en manos de Naughty Dog, estudio creador de la saga y que hoy es de los más reputados de la industria, en una movida que no ha estado exenta de polémica.

Eso informó Bloomberg, compañía de noticias estadounidense que contó como el proyecto que estaba en un área de expansión de los juegos más reputados de PlayStation, finalmente fue “devuelto” a Naughty Dog, confirmando la tendencia de poner todas las fichas en las desarrolladoras más grandes como esta, Guerrilla Games y Santa Mónica, entre otras.

Pese a que The Last of Us ya había tenido su remasterización para PlayStation 4 y esta es jugable en PlayStation 5, se abre la expectativa de que esta nueva edición tenga algún contenido adicional y a ello se suma la exploración de un nuevo proyecto de Uncharted, que por ahora no pasa de ser un proyecto, mientras que una segunda parte de Days Gone está descartada preliminarmente. Todo según la misma publicación de Bloomberg.